İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4739
  • EURO
    17,7975
  • ALTIN
    988.496
  • BIST100
    2601.56
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'te
Spor

Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'te

Fenerbahçe Opet, deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu'yu renklerine bağladı.

AA2 Haziran 2022 Perşembe 20:51 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde deneyimli orta oyuncu Ergül Avcı Eroğlu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre daha önce 2 farklı dönemde toplam 3 sezon sarı-lacivertli formayı terleten Ergül, kariyerinde Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı ve Aydın Büyükşehir Belediyespor takımlarında görev aldı.

Açıklamada, "Sporcumuza 'hoş geldin' diyor, sarı-lacivertli forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

  • Ergül Avcı Eroğlu
  • fenerbahçe opet
  • transfer

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.