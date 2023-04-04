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Spor

Erhan Çelenk'in 9 maçlık gol hasreti son buldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor 1928'un en skorer ismi Erhan Çelik 9 maç aradan sonra fileleri havalandırarak gol sayısını 14 yükseltti.

IHA4 Nisan 2023 Salı 16:16 - Güncelleme:
Erhan Çelenk'in 9 maçlık gol hasreti son buldu
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Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla takımın en skorer ismi olan Erhan Çelenk, 9 maç aradan sonra fileleri havalandırarak gol sayısını 14'e çıkardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e sezon başında Manisa FK'dan transfer olan tecrübeli futbolcu Erhan Çelenk, bu sezon attığı gollerle İzmir ekibinin en skorer oyuncusu oldu. 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımının zirveye oynamasında büyük rol oynarken, ilk 19 haftada 13 gol kaydetti. Son haftalarda form durumu düşen ve son 9 maçta fileleri havalandıramayan Çelenk, hafta sonu dış sahada oynanan Balıkesirspor müsabakasının 56. dakikasında hem takımını öne geçiren golü atarken hem de 9 maçlık sessizliğini bozmuş oldu.

Gol krallığında zirvede

Hafta sonu oynanan Balıkesirspor deplasmanında gol atarak ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran Erhan Çelenk, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta da gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Tecrübeli golcüyü en yakından takip eden oyuncusu ise Kastamonuspor forması giyen ve bu sezon 12 gol kaydeden Ergin Keleş oldu. Öte yandan Erhan Çelenk, liglerin normal sezonundaki en golcü oyuncu olduğu sezonu geride bırakmasına sadece 1 gol kaldı.

  • Erhan Çelenk
  • TFF 2 Lig Kırmızı Grup
  • Bucaspor 1928

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