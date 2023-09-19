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Spor

Eric Abidal: Galatasaray önemli işlere imza atabilir

Fransızların efsane sol beki Eric Abidal, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bulunduğu grubu değerlendirdi. Bayern ve Manchester'ın favori olduğunu belirten eski yıldız, Galatasaray'ın kadrosundan da övgüyle söz etti.

19 Eylül 2023 Salı 11:29 - Güncelleme:
Eric Abidal: Galatasaray önemli işlere imza atabilir
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına yarın 19.45'te Kopenhag'a karşı çıkacak Galatasaray'da tek hedef Devler Arenası'na galibiyetle başlamak.

BAYERN VE MANCHESTER FAVORİ

Futbolculuk kariyerinde Barcelona ile iki Devler Ligi zaferi (2009 ve 2011) bulunan Abidal, şu açıklamaları yaptı: "Öncelikle Şampiyonlar Ligi'nde kolay diye bir grup söz konusu değil. Futbolun en zor turnuvalarından biri. Her takım, hak ederek ve güçlü olduğu için buradalar. Galatasaray'ın grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag bulunuyor. Kağıt üzerinde elbette çoğunluk, Bayern ve Manchester'ın favori olduğunu düşünebilir ancak bu grupta favori diye bir şey yok"

"HAFİFE ALAMAZSINIZ"

"Galatasaray'ın iyi bir kadrosu var. Icardi, Mertens, Ziyech ve Muslera gibi önemli oyunculara sahipler. Onları asla hafife alamazsınız ve bu grupta önemli işlere imza atabilirler."

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