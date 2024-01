Eric Bailly: Benim için utanç verici bir durumdu

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği ve ardından eski kulübü Villarreal'e imza atan Eric Bailly, The Athletic'e bir röportaj verdi. İşte Bailly'nin sözleri...

"ARAYAN MOURINHO'YDU"

2016 yılında Villarreal'den Manchester United'a transfer olduğu dönemi anlatan Fildişili stoper, "Bir Portekiz numarası aradı. Ama Portekiz'de kimseyi tanımıyordum. Düşünmeye başladım. Eski bir takım arkadaşım vardı. Telefona cevap verdim. "Kim o?" dedim. Telefonun diğer ucundaki ses, "Ben Mourinho, Manchester United'da oynamak ister misin?" dedi. Halüsinasyon görüyormuşum gibi hissettim. Beni kızdırmaya çalışıyorlar ya da şaka yapmak isteyen biri olduğunu düşündüm. Mourinho'nun aradığına kim inanır! Videolu arayıp Mourinho olduğunu kanıtlaması gerektiğini söyledim. Sonra bunu yaptı. Arayan Mourinho'ydu ve Manchester'a gitmem gerektiğini söyledi. Ben de gittim" dedi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

Bailly, Manchester United'a transferini, "Dünyanın en büyük kulübüne imza attım" sözleriyle aktardı.

"EN ZOR KISIM AVRUPA'YDI"

Kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, "Kariyerimin en zor kısmı Avrupa'ya gitmeden önceydi. Espanyol'a geldiğimde uyum sağlamak zorundaydım. Farklı bir iklim, insanlar, kültür, dil, farklı bir yaşam tarzı. Elimden geldiğinde çabuk adapte olmaya çalıştım. İspanyolca öğrendim" değerlendirmesini yaptı.

VILLARREAL'E TRANSFERİ

Espanyol'un nakit akışına ihtiyacı olmasının ardından 2015 yılında Villarreal'e transfer olan Bailly, bu sürecin bir ay içinde gerçekleştiğini söyledi. Bailly, "Ocak ayında Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele ediyordum ve Espanyol'dan Villarreal'e transfer olmak için otelde sözleşme imzaladı. Fildişi Sahili ile ilk maçıma çıktım. Gana'yı yenerek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandık. Güzel bir duyguydu. Sonra Villarreal'e transfer oldum. Hepsi bir ay içinde oldu" diye konuştu.

"HER ŞEY YOLUNDA GİTTİ"

Villarreal'deki dönemi için konuşan Bailly, "Orada her şey yolunda gitti. Afrika Kupası'ndan sonra İspanya'ya döndüm ve ilk deplasman maçım Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Real Madrid'e karşıydı, 1-1 berabere kaldık. Bir sonraki sezon Avrupa Ligi'nin yarı finalinde Liverpool ile karşı karşıya geldik. Evimizde 1-0 kazandık ama deplasmanda 3-0 kaybettik. Anfield'daki maçta sakatlandığım için oynayamadım. Ama bunların hepsi inanılmaz bir deneyimdi" dedi.

"SÜREKLİ ÖĞRENİYORDUM"

Bailly, açıklamalarına, "Yedek bir oyuncuyken, Avrupa'da yarı final oynamıştım. Marcelona yönetiminde sürekli bir şeyler öğreniyordum. Xavi, Lionel Messi, Luis Suarez ve Cristiano Ronaldo'ya karşı oynuyordum. Bunları tahmin etmek imkansızdı" sözleriyle devam etti.

"BENİM İÇİN HER ŞEY YENİYDİ"

Villarreal'in ardından İngiltere'ye transfer olan Bailly, "Manchester'a gittiğimde her şey benim için yeniydi. Medyanın sürekli ilgisi vardı. Old Trafford'da sözleşme imzaladığımda her yerde kameralar vardı. İlk başta Bowdon'da tek başıma yaşadım, sonra ailem de gelince daha büyük bir eve ihtiyacımız oldu ve Hale'ye taşındık. İnsanlar beni tanımıyordu ve benden şüphe ediyorlardı ama Manchester'daki ilk yılım, en iyi yılımdı. Birçok maçta oynadım, üç kupa kazandık. Community Shield'de Leicester City'e karşı kupayı kazandığımızda maçın adamıydım. Çok mutluydum. İlk ayımda kulübün en iyi oyuncusu ödülünü kazandım. Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney gibi isimlerle birlikte oynuyordum" değerlendirmesini yaptı.

"NE KADAR UTANÇ VERİCİ!"

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı 2017 yılında finalde cezalı olan Bailly, bu durumu şu sözlerle anlattı; "Celta Vigo'ya karşı oynanan yarı final ikinci maçının 88. dakikasında kırmızı kart görerek cezalı duruma düştüm. Bu yüzden finali kaçırmış olmam ne kadar utanç verici!"

"GÜÇLÜ BİR ATMOSFERDİ"

Lig Kupası'nda ise Southampton ile oynanan final maçında 90 dakika sahada kalan Fildişili oyuncu, "Soyunma odamız Ibra ve Rooney gibi güçlü karakterlerle doluydu. Ciddi ve büyük oyuncular. Rooney, Ibra'dan çok daha sessizdi, daha sakindi. İngilizce felaketti. Ama şanslıydım çünkü İngilizce'den çok İspanyolca konuşulan bir soyunma odasındaydım. Juan Mata, Ander Herrera, David de Gea, Marcos Rojo, Sergio Romero, Antonio Valencia gibi isimler. Paul Pogba, Anthony Martial ve Morgan Schneiderlin ile Fransızca konuştum. Gerçekten iyi bir atmosfere sahip soyunma odasıydı. Orayı çok sevdim, taraftarlar çok saygılıydı" sözlerini sarf etti.

"BAZI SAKATLIKLAR YAŞADIM"

Manchester United'daki ikinci sezonuna iyi başladığını aktaran Bailly, "Bazı sakatlıklar yaşadım. Ama her zaman Mourinho'nun bana güvendiğini ve sakatlıklardan sonra beni oynatacağını hissettim." dedi.

"SÖZLEŞMEMİ YENİLEDİM"

Manchester United'da Jose Mourinho'nun ayrıldığı dönemi anlatan deneyimli futbolcu, "Futbolda bir menajer değiştiğinde olabileceği gibi karmaşıktı ama bu da normal. Mourinho'nun yerine gelen Ole Gunnar Solskjaer ile iyi bir ilişkim vardı. Sözleşmemi yenilememi istedi, ben de yeniledim" sözlerini kullandı.

"ÇARESİZ HİSSETTİM"

2018-2019 sezonunda sadece yedi lig maçına çıkan ve daha sonra sık sık sakatlık yaşayan Bailly, "Kendinizi çaresiz hissediyorsunuz çünkü sakatlandığınızda hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz. Kendinizi değersiz hissetmek istemezsiniz ama hissettiğiniz tam olarak bu. Geri dönmek istiyorsunuz ama büyük kulüplerde büyük bir rekabet var." diye konuştu.

CRISTIANO RONALDO İTİRAFI!

Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun takıma geri döndüğü 2021 dönemini anlatan Bailly, "Cristiano Ronaldo geri döndü. O benim için dünyanın en iyi oyuncusuydu. Geri döndüğünde Cristiano Ronaldo kulübe çok şey kattı. Onun gibi bir oyuncu önemli olduğunu hissetmek ister. Bu şartlarda ayrılması çok yazık oldu" şeklinde konuştu.

"KOLAY BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Manchester'daki son yılının ardından Marsilya'ya kiralandığı 2022-2023 sezonuyla ilgili konuşan, "Tutkulu taraftarları olan bir başka büyük kulüp. Şehir, hayatını kulüp üzerinden yaşıyor. Ligi üçüncü bitirdik, bu kolay bir şey değildi." ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR ŞEHİR"

The Ahtletic'teki haberde, Bailly'nin Marsilya'nın ardından Beşiktaş'a transfer olduğu hatırlatıldı. Fildişili futbolcunun, İstanbul için, "Harika bir şehir" sözlerini kullandığı ancak Fenerbahçe ile oynanan derbi maçının ardından 4 takım arkadaşıyla birlikte kadro dışı kaldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta 8 maçta süre alan Bailly, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından kadro dışı bırakıldı. Siyah-beyazlılar daha sonra Bailly'nin sözleşmesini feshetti ve 29 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Villarreal'e geri döndü.