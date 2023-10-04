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Spor

Eric Bailly: Çok gol yediğimizin farkındayız

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Eric Bailly: Çok gol yediğimizin farkındayız
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eric Bailly, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Bana burada çok iyi bakıyorlar." dedi.

Önceliklerinin yarın ki maç olduğunu söyleyen Bailly, "Kupada maç maç ilerlemek istiyoruz. Önceliğimiz yarın oynayacağımız maç." şeklinde konuştu.

Bailly son olarak, 'Çok gol yediğimizin farkındayız. Son maçta gol yemedik, ben yoktum ama oynayan arkadaşlarımız dikkatli davrandılar. Hocamızı dinlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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