Beşiktaş Kulübü'nün açıkladığı üzere; Eric Bailly'yi taşıyan uçak, saat 20:15 sıralarında İstanbul'a iniş yaptı.

MALİYETİ YILLIK 3.5 MİLYON EURO

Eric Bailly'nin Beşiktaş'a yıllık toplam maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Bailly, geçen sezonu Olimpik Marsilya'da kiralık olarak geçirdi.