Eric Bailly'den ters köşe performans

Beşiktaş'ta yeni transfer Eric Bailly'nin performansı, teknik ekibi memnun ediyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynanan müsabakada ilk kez formayı giyen Fildişili oyuncu, Kayserispor maçında da stoper hattında Gambiyalı oyuncu Omar Colley ile birlikte görev aldı.

Bailly, yerinde müdahaleleri ve sakinliği ile dikkat çekerken zaman zaman hücuma da katkı sağladı. 67 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, 54 pasta yüzde 91'lik isabet sağladı. 5 ikili mücadele kazanan Bailly, büyük beğeni topladı.

ÖN YARGILARI KIRMAYI BAŞARDI

Transfer sürecinde "Eric Bailly'yi istemiyoruz" tag'leriyle sosyal medyada gündem olan Bailly, 2 maçlık performansıyla kendisine yönelik ön yargıyı kırmayı başardı.

İSTANBUL'DA KALACAK

Adana Demirspor'la yarın oynanacak erteleme maçında forma giyemeyecek olan Eric Bailly, sonrasında ilk 11'e geçiş yapacak. Maçın ertelendiği gün Kara Kartal'ın oyuncusu olmayan Bailly, bundan dolayı bugün Adana Demirspor kafilesinde yer almayacak, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.