İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2023 Salı / 12 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2387
  • EURO
    28,8859
  • ALTIN
    1676.4
  • BIST100
    8318.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Eric Bailly'den ters köşe performans

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, oynadığı karşılaşmalarda gösterdiği performansla takdir topladı. Takım arkadaşı Chamberlain gibi sakatlık problemi çok olan ve soru işaretiyle takıma alınan başarılı stoper, iyi oyunuyla geçmişi unutturmaya devam ediyor.

Fanatik26 Eylül 2023 Salı 11:06 - Güncelleme:
Eric Bailly'den ters köşe performans
ABONE OL

Beşiktaş'ta yeni transfer Eric Bailly'nin performansı, teknik ekibi memnun ediyor.

UEFA Konferans Ligi'nde Club Brugge'le oynanan müsabakada ilk kez formayı giyen Fildişili oyuncu, Kayserispor maçında da stoper hattında Gambiyalı oyuncu Omar Colley ile birlikte görev aldı.

Bailly, yerinde müdahaleleri ve sakinliği ile dikkat çekerken zaman zaman hücuma da katkı sağladı. 67 kez topla buluşan tecrübeli oyuncu, 54 pasta yüzde 91'lik isabet sağladı. 5 ikili mücadele kazanan Bailly, büyük beğeni topladı.

ÖN YARGILARI KIRMAYI BAŞARDI

Transfer sürecinde "Eric Bailly'yi istemiyoruz" tag'leriyle sosyal medyada gündem olan Bailly, 2 maçlık performansıyla kendisine yönelik ön yargıyı kırmayı başardı.

İSTANBUL'DA KALACAK

Adana Demirspor'la yarın oynanacak erteleme maçında forma giyemeyecek olan Eric Bailly, sonrasında ilk 11'e geçiş yapacak. Maçın ertelendiği gün Kara Kartal'ın oyuncusu olmayan Bailly, bundan dolayı bugün Adana Demirspor kafilesinde yer almayacak, çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.