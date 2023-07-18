İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9222
  • EURO
    30,2846
  • ALTIN
    1697.2
  • BIST100
    6614.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eric Björkander, Altay'dan ayrılıp Hırvatistan'a transfer oldu
Spor

Eric Björkander, Altay'dan ayrılıp Hırvatistan'a transfer oldu

Altay ile maaş konusunda anlaşamayan Eric Björkander, Hırvatistan'ın NK Istra 1961 takımına transfer oldu.

IHA18 Temmuz 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Eric Björkander, Altay'dan ayrılıp Hırvatistan'a transfer oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'a 2021-2022 sezonunda İsveç'in Mjallby takımından transfer olan Eric Björkander, geçtiğimiz günlerde kulüpten alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullandı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla başka bir kulüple de görüşmeyip önceliğini siyah-beyazlılara veren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, talep ettiği maaş ile Altay'ın verebileceği ücretin arasında büyük bir fark ortaya çıkınca taraflar anlaşma sağlayamadı. Eric Björkander de kulüpten ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Boşa çıkan İsveçli oyuncu, Hırvatistan ekiplerinden NK Istra 1961 takımına transfer oldu.

NK Istra 1961, Eric Björkander ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını resmi sitesinden duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.