Eric Björkander, Altay'dan ayrılıp Hırvatistan'a transfer oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay'a 2021-2022 sezonunda İsveç'in Mjallby takımından transfer olan Eric Björkander, geçtiğimiz günlerde kulüpten alacaklarını temin edemediği için serbest kalma hakkını kullandı. Yeni sezon hazırlıklarının başlamasıyla başka bir kulüple de görüşmeyip önceliğini siyah-beyazlılara veren 27 yaşındaki savunma oyuncusu, talep ettiği maaş ile Altay'ın verebileceği ücretin arasında büyük bir fark ortaya çıkınca taraflar anlaşma sağlayamadı. Eric Björkander de kulüpten ayrıldığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Boşa çıkan İsveçli oyuncu, Hırvatistan ekiplerinden NK Istra 1961 takımına transfer oldu.

NK Istra 1961, Eric Björkander ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını resmi sitesinden duyurdu.