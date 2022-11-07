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Spor

Eric Maxim Choupo-Moting, Manchester United'ın radarına girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Bayern Münih'te forma giyen Eric Maxim Choupo-Moting'i yakından takip ettiği iddia edildi.

7 Kasım 2022 Pazartesi 18:05 - Güncelleme:
Eric Maxim Choupo-Moting, Manchester United'ın radarına girdi
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Avrupa'nın önemli kulüplerinde yıllardır iyi bir hamle gücü olan Eric Maxim Choupo-Moting için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Alman basınından Bild'in haberine göre, Manchester United'ın, Bayern Münih forması giyen Kamerunlu oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı. 33 yaşındaki futbolcunun da bu İngiliz ekibine sıcak baktığı kaydedildi.

Eric Maxim Choupo-Moting'in menajerinin Bayern Münih ile sözleşme uzatma görüşmelerinde acele etmeyeceği ve oyuncusunun Dünya Kupası'nda göstereceği performans bekleyeceği ifade edildi.

Kariyerinde son büyük sözleşmeyi yapmak isteyen Choupo-Moting ile Manchester United dışında ilgilenen başka önemli kulüpler de olduğu belirtildi.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda 14 maçta 10 gol atıp, 3 asist yaptı.

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