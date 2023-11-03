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Spor

Eric ten Hag: Ajax'ta oynattığım futbolu burada oynatamam

Manchester United'ta eleştirilerin odağı olan teknik direktör Eric ten Hag, takımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hollandalı çalıştırıcı, 'Ajax'ta oynattığım futbolu burada oynatamam. Farklı oyuncular var. Bu yüzden buraya topa sahip olma felsefesiyle geldim.' dedi.

3 Kasım 2023 Cuma 20:44 - Güncelleme:
Eric ten Hag: Ajax'ta oynattığım futbolu burada oynatamam
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, dikkat çeken açıklama yaptı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Ajax'ta oynattığım futbolu burada oynatamam. Farklı oyuncular var. Bu yüzden buraya topa sahip olma felsefesiyle geldim. Geçen yıl bunu gördük, çok iyi futbol oynadık. Bu sezon felsefemiz biraz farklı." dedi.

Transfer düşünmediklerini söyleyen Ten Hag, "Güçlü bir soyunma odamız, güçlü bir kadromuz ve güçlü bir teknik ekibimiz var. Oyunculara güvenim tam. Bu oyuncuların ne kadar iyi oynayabildiğini daha önce gördük. Onları daha iyi hale getirmek bana düşüyor. Kadromuz iyi ve transfer düşünmüyorum. Sakat oyuncularımız döndüğünde daha iyi oynayacağız." ifadelerini kullandı.

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