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Spor

Eric ten Hag: Bu benim için bir meydan okuma

Manchester United'da teknik direktör Eric ten Hag, takımın kötü gidişatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün sorumluluğu aldığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, 'Bu benim için bir meydan okuma. Önümüzdeki maçları kazanmak için doğruları yapacağız.' yorumunu yaptı.

2 Kasım 2023 Perşembe 18:16 - Güncelleme:
Eric ten Hag: Bu benim için bir meydan okuma
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, eleştiriler ile ilgili konuştu.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Sonuçlar gelmediği için eleştiriler gayet doğal. Ancak başaracağımdan eminim. Şu anda kötü durumdayız ama bütün sorumluluğu ben alıyorum. Bu benim için bir meydan okuma." dedi.

Hag ayrıca, "Birlikte hareket edip, birlikte savaşıp, iyi sonuçlar almalıyız. Fulham, Kopenhag, Luton Town, Everton, ve Galatasaray maçlarımız var. Bu maçları kazanmak için bazı şeyleri doğru yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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