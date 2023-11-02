Eric ten Hag ipin ucunda!

Alınan üst üste kötü sonuçlar sonrası koltuğu iyice sallanan Erik ten Hag için MANU yönetimi son kararını veriyor.

The Times'ta yer alan habere göre; Manchester United, Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag ile yollarını ayırma kararı aldı.

Üst üste başarısız sonuçlar sonrası İngiliz yönetimi Ten Hag'ı yollama kararı alırken, yerine gelecek isimleri de belirledi.

ZIDANE YA DA AMORIM

Habere göre Sporting Teknik Direktörü Ruben Amorim ve şu anda boşta olan Zinedine Zidane, MANU'nun teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Yönetim Hollandalı teknik adamı kesin olarak gönderme kararı alırsa iki isimden birini takımın başına getirmeye çalışacak.

Ligde bu sezon 5 mağlubiyet alan Manchester United, Galatasaray'ın da bulunduğu grupta 2 kez yenildi. Premier Lig'de 8. sırada yer alan MANU, Devler Ligi'nde de Galatasaray'n ardından 3. sırada yer alıyor.