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Spor

Eric ten Hag: Oyuncular artık bu yükle baş edemiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Eric ten Hag, fikstür yoğunluğu ile ilgili açıklamalar yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, 'Oyuncuların yükü çok fazla ve fikstür git gide genişliyor.' dedi.

29 Eylül 2023 Cuma 19:02 - Güncelleme:
Eric ten Hag: Oyuncular artık bu yükle baş edemiyor
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Premier Lig'de karşılaşacakları Cyrstal Palace maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

SAKATLIKLARLA BAŞI DERTTE

Manchester United'da son olarak Lisandro Martinez'in yaşadığı sakatlıkla beraber kadrosu bayağı bir daralmış durumda.

Hollandalı teknik adam da yaşanan bu sakatlıkların fikstürden dolayı kaynaklandığını ve oyuncuların bu tempoya ayak uyduramadığını söyledi.

"ARA DAHA KISA OLDU"

Geçen sezon oynanan Dünya Kupası yüzünden daha az ara verdiklerini söyleyen Erik ten Hag, "Geçen sezonun ortasında Dünya Kupası vardı, dolayısıyla daha uzun bir sezon oldu. FA Cup ve ardından Milletler Ligi'nde daha uzun bir sezon oynamak zorunda kaldık, bu yüzden aramız daha kısa oldu." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların yoğunlaşan fikstürden dolayı zorlandığını söyleyen Erik ten Hag, "Her seferinde fikstür genişliyor. Oyuncuların üzerindeki yük çok fazla, bu çok büyük bir yük" dedi ve şu kelimelerle cümlelerini noktaladı:

"Diğer meslektaşlarım da buna dikkat çekti, ben de öyle ama fikstür genişlemeye devam ediyor. Oyuncular artık bu aşırı yükle başa çıkamıyor ve birçok takımda da bunu görüyorsunuz."

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