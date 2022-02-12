Erick Pulgar depremi! Yer yerinden oynadı...

star.com.tr 12 Şubat 2022 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:31

Erick Pulgar'ın Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği maçın 11'inde olmaması tepki çekti. Ara transfer döneminde kadroya katılan Erick Pulgar'ın ilk 11'de şans bulamamasına sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri yağdı.

ERICK PULGAR'IN OYNAMAMASINA TEPKİ

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı teknik direktörün Erick Pulgar tercihi ise tepki çekti. Birçok taraftar 28 yaşındaki oyuncuya forma şansı verilmemesini eleştirdi.

ERICK PULGAR, FIORENTINA'DAN KİRALANDI

Galatasaray, Erick Pulgar'ı ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımla şu ana kadar sadece 8 dakika forma şansı buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların Erick Pulgar tepkileri: