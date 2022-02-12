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Spor

Erick Pulgar depremi! Yer yerinden oynadı...

Erick Pulgar, Galatasaray - Kayserispor maçında ilk 11'de yer bulmaması nedeniyle gündem oldu. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Domenec Torrent'in Erick Pulgar tercihine taraftarlardan tepki yağdı.

star.com.tr12 Şubat 2022 Cumartesi 20:41 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 21:31
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Erick Pulgar'ın Galatasaray'ın Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor'u konuk ettiği maçın 11'inde olmaması tepki çekti. Ara transfer döneminde kadroya katılan Erick Pulgar'ın ilk 11'de şans bulamamasına sarı-kırmızılı taraftarlardan eleştiri yağdı.

ERICK PULGAR'IN OYNAMAMASINA TEPKİ

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kayserispor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı teknik direktörün Erick Pulgar tercihi ise tepki çekti. Birçok taraftar 28 yaşındaki oyuncuya forma şansı verilmemesini eleştirdi.

ERICK PULGAR, FIORENTINA'DAN KİRALANDI

Galatasaray, Erick Pulgar'ı ara transfer döneminde İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. 28 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu sarı-kırmızılı takımla şu ana kadar sadece 8 dakika forma şansı buldu.

Sarı-kırmızılı taraftarların Erick Pulgar tepkileri:

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