Erick Pulgar geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray kadrosuna ara transfer döneminde dahil olan ancak fazla forma şansı bulamayan Erick Pulgar'a, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'nın talip olduğu belirtildi.
Fransız basınında çıkan habere göre; Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu Boubacar Camara'nın Borussia Dortmund'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fransız takımının teknik direktörü Jorge Sampaoli ise Camara'nın boşluğunu Pulgar ile doldurmak amacında.
Erick Pulgar'ı Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde kadroya alan Sampaoli, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımında görmek istediğini Marsilyalı idarecilere iletti.
Haberde, Şilili ön liberonun 2023 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi olduğu ve ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralandığı hatırlatılırken, Boubacar Kamara'nın yerini almak ve önümüzdeki yazdan itibaren Marsilya savunmasının önünde forma giymek için ideal bir profile sahip olduğu vurgulandı.
Pulgar Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 3 maçta forma giydi ve 79 dakika sahada kalabildi. Şilili futbolcunun sarı kırmızılı formayla golü ya da asisti bulunmuyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili oyuncunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü için fazla forma şansı vermediği iddia ediliyor.
Star Gazetesi