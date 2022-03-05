Erick Pulgar geldiği gibi gidiyor!

Star Gazetesi 5 Mart 2022 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 10:41

Galatasaray kadrosuna ara transfer döneminde dahil olan ancak fazla forma şansı bulamayan Erick Pulgar'a, Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Marsilya'nın talip olduğu belirtildi.

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MARSİLYA BOUBACAR CAMARA'NIN YERİNE ERICK PULGAR'I İSTİYOR

Fransız basınında çıkan habere göre; Marsilya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu Boubacar Camara'nın Borussia Dortmund'a transfer olacağı iddia ediliyor. Fransız takımının teknik direktörü Jorge Sampaoli ise Camara'nın boşluğunu Pulgar ile doldurmak amacında.

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ERICK PULGAR, JORGE SAMPAOLI'NİN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Erick Pulgar'ı Şili Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde kadroya alan Sampaoli, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu takımında görmek istediğini Marsilyalı idarecilere iletti.

"PULGAR MARSİLYA İÇİN İDEAL BİR PROFİLE SAHİP"

Haberde, Şilili ön liberonun 2023 yılına kadar Fiorentina ile sözleşmesi olduğu ve ara transfer döneminde Galatasaray'a kiralandığı hatırlatılırken, Boubacar Kamara'nın yerini almak ve önümüzdeki yazdan itibaren Marsilya savunmasının önünde forma giymek için ideal bir profile sahip olduğu vurgulandı.

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3 MAÇTA 79 DAKİKA

Pulgar Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 3 maçta forma giydi ve 79 dakika sahada kalabildi. Şilili futbolcunun sarı kırmızılı formayla golü ya da asisti bulunmuyor.

FİZİK OLARAK YETERSİZ İDDİASI

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'in, Şilili oyuncunun henüz fizik olarak tam kapasiteye ulaşmadığını düşündüğü için fazla forma şansı vermediği iddia ediliyor.

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