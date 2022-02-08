Erick Pulgar pişmanlığı! Sadece 8 dakika oynadı ama...

Star.com.tr 8 Şubat 2022 Salı 11:23 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 11:23

Erick Pulgar, Galatasaray formasıyla ilk maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı ve son 8 dakikada görev aldı. 82. dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine oyuna dahil olan Şilili ön libero 86. dakikada sarı kart görürken, kısa süre oyunda kalmasına rağmen ilerisi için umut veren bir oyun sergiledi.

ERICK PULGAR, FELIPE MELO'YA BENZETİLDİ

Pulgar, basında ve sarı kırmızılı taraftarla arasında sosyal medyada yapılan yorumlarda Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetildi.

FIORENTINA'DA PULGAR PİŞMANLIĞI!

Bu arada İtalyan basınında yer alan habere göre; 28 yaşındaki futbolcunun kiralandığı Fiorentina'da ise bir pişmanlık hakim. Bu sezon Mor Menekşeler'in ön liberosu Lucas Torreira'ya formasını kaptıran ve yönetimin kadroda boşluk açmak için Galatasaray'a kiralık gönderdiği Erick Pulgar, İtalyan takımında şimdiden aranmaya başlandı.

LUCAS TORREIRA KIRMIZI KART GÖRÜNCE...

Fiorentina'nın geçtiğimiz hafta sonu Lazio'ya 3-0 yenildiği Serie A maçında Torreira'nın kırmızı kart görmesi İtalyan takımını zor durumda bıraktı. Orta sahada takımı yönlendiren oyuncu olan ve Fiorentina'nın sahadaki beyni konumunda bulunan Lucas Torreira'nın yokluğunda tek alternatif ise Sofyan Amrabat...

TEK ALTERNATİF SOFYAN AMRABAT

Ancak Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Faslı oyuncunun bu sezon ilk 11'de fazla şans bulamaması ve genelde sonradan oyuna dahil olması dezavantaj olarak görünüyor. İtalyan basınına göre; Torreira'nın yokluğunda Amrabat'ın özelliklerine asla uygun görünmeyen bir rolde görev alması Fiorentina'yı sıkıntıya sokabilir.