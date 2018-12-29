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Erik Stoffelshaus, Manchester United'ın ilk sportif direktörü olmaya hazırlanıyor

Lokomotiv Moskova'nın sportif direktörü Erik Stoffelshaus, Manchester United'ın ilk sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.

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Manchester United'ın uzun süredir aradığı sportif direktörlük koltuğuna Lokomotiv Moskova'dan Erik Stoffelshaus'un oturacağı ifade edildi.
 
Goal'ün İngiltere edisyonunda yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova'nın 48 yaşındaki sportif direktörü Erik Stoffelshaus'un Manchester United'daki görev için anlaşma yaptığı ve bu anlaşma sonrası Lokomotiv Moskova'daki görevinden ayrıldığı kaydedildi.
 
Görevinden ayrıldığını duyuran Stoffelshaus, "Moskova'da geçen 2 muhteşem yılın ardından, yeni bir sayfa için görevimden ayrıldım. Tüm muhteşem anılar için teşekkür ediyorum." yazdı.
 
Erik Stoffelshaus, Ocak 2017'deki Schalke 04'teki görevinden ayrılmış ve Lokomotiv Moskova'daki görevine başlamıştı. (Sporx)

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