Erik Stoffelshaus, Manchester United'ın ilk sportif direktörü olmaya hazırlanıyor
Lokomotiv Moskova'nın sportif direktörü Erik Stoffelshaus, Manchester United'ın ilk sportif direktörü olmaya hazırlanıyor.
Manchester United'ın uzun süredir aradığı sportif direktörlük koltuğuna Lokomotiv Moskova'dan Erik Stoffelshaus'un oturacağı ifade edildi.
Goal'ün İngiltere edisyonunda yer alan habere göre; Lokomotiv Moskova'nın 48 yaşındaki sportif direktörü Erik Stoffelshaus'un Manchester United'daki görev için anlaşma yaptığı ve bu anlaşma sonrası Lokomotiv Moskova'daki görevinden ayrıldığı kaydedildi.
Görevinden ayrıldığını duyuran Stoffelshaus, "Moskova'da geçen 2 muhteşem yılın ardından, yeni bir sayfa için görevimden ayrıldım. Tüm muhteşem anılar için teşekkür ediyorum." yazdı.
Erik Stoffelshaus, Ocak 2017'deki Schalke 04'teki görevinden ayrılmış ve Lokomotiv Moskova'daki görevine başlamıştı. (Sporx)
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