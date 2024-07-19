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Spor

Erik ten Hag: Biz gelmeden önce de kupa kazanılmıyordu

Premier Lig devi Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag kulübün genel durumu hakkında konuştu. Kadro derinliğinin olmadığını söyleyen deneyimli çalıştırıcı 'Biz gelmeden önce de kulüp altı yıldır kupa kazanamıyordu' dedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 16:33 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Biz gelmeden önce de kupa kazanılmıyordu
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, kadrodaki derinlik eksikliği ile ilgili konuştu.

Hollandalı teknik adamı, "Biz gelmeden önce de kulüp altı yıldır kupa kazanamıyordu" sözleri dikkat çekti.

Erik ten Hag'ın sözleri şu şekilde;

"Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan tek takım biz değildik. Diğer kulüplerde de aynı şeyler oldu. Biz özellikle savunma oyuncuları konusunda sürekli sakatlık sorunu yaşadık. Bir noktada neredeyse hiç savunma oyuncumuz kalmamıştı."

"Biz kulübe katıldığımızda Manchester United, altı yıldır kupa kazanamamıştı. Bunun nedeni iyi antrenörlere sahip olmamaları değildi. Bu, oyuncuların yapısı ve kalitesi hakkında çok şey anlatıyor. Ben bunu anladım."

"Geçen yıl takımı kurma sürecindeydik ve hala öyleyiz. Kadromuzu diğer önde gelen takımlarla karşılaştırırsak, kadro derinliği açısından elbette biraz daha gerideyiz. Bu nedenle sakatlıklarla başa çıkmak bizim için çok zor oldu."

MANU'DAKİ İKİ KUPA KAZANDI

Manchester United'a 2022 yazında imza atan 54 yaşındaki Erik ten Hag, geride kalan iki sezonda İngiliz ekibinde İngiltere Kupası ve İngiltere Lig Kupası kazandı.

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