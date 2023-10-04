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Spor

Erik Ten Hag: Cezalandırıldık

Manchester United menajeri Erik ten Hag, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

4 Ekim 2023 Çarşamba 01:15 - Güncelleme:
Erik Ten Hag: Cezalandırıldık
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Erik ten Hag, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşma sonrası basın mensuplarına demeçler verdi.

Hollandalı teknik adam mağlubiyeti takım olarak hep birlikte üstlendiklerini belirterek, "Zihinsel olarak bu seviyede bu hataları yapmamalısınız. Böyle cezalandırılırsınız. Hepimiz bu işin içindeyiz ve birlikte daha fazlasını yapmalıyız." diye konuştu.

Takımın gelecek vaad eden forveti Rasmus Hojlund'un iki gol atmasıyla ilgili ise, "Rasmus'un iki harika golü için memnunuz ama maçı kazanamadık. Attığı goller yüzünden mutlu olabilir" sözlerini

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