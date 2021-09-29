Erik ten Hag: Daha çok gol atabilirdik

DHA 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:00 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 00:00

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Ajax, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Ajax Teknik Direktörü Erik ten Hag ile Steven Berghuis açıklamalarda bulundu. Hollandalı teknik adam, daha çok gol atacak kapasiteye sahip olduklarını belirterek, "Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ki Beşiktaş iyi oyunculara sahip harika bir takım. Beşiktaş bizim ülkemizdeki takımlara göre daha hızlı ve iyi oynayan bir ekip. Daha önce de 6 puan almış ancak gruptan çıkamamıştık. Takımım iki sene öncesinden daha farklı. Bu yıl gruptan çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Steven Berghuis ise Beşiktaş karşısında galip geldikleri için mutlu olduklarını kaydetti.