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Spor

Erik ten Hag: Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, başarısızlığın sebebini açıkladı.

25 Ekim 2024 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, İngiliz ekibinin başarısız olmasını sakatlıklara başladı.

Hollandalı teknik adam yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar istediğimiz seviyelere çıkmamızı engelliyor." ifadelerini kullandı.

Erik ten Hag yaptığı açıklamada, "Sakatlıklar istediğimiz seviyelere çıkmamızı engelliyor. Elinizde yeteri kadar oyuncu olmadığı zaman kadroyu kurmakta zorlanırsınız. Bu konumda olmamızın sebebi bu." dedi.

Oyuncuya ihtiyaçlarının olduğunu söyleyen Hag, "Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Oyuncular, teknik ekip ve yönetim ile birlikte hepimiz daha iyisini yapmalıyız. Yeterli sayıda oyuncumuz olursa gerçekten başarılı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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