İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Haziran 2024 Pazar / 10 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag: Kulüp, Thomas Tuchel'le görüşmüş
Spor

Erik ten Hag: Kulüp, Thomas Tuchel'le görüşmüş

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

16 Haziran 2024 Pazar 22:49 - Güncelleme:
Erik ten Hag: Kulüp, Thomas Tuchel'le görüşmüş
ABONE OL

Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği gibi bir sezon geçirmeyen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın takımdan ayrılacağı iddiaları dolanıyordu.

Tecrübeli teknik adam geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİMLE GELİP GÖRÜŞTÜLER"

Tatildeyken kulüp yönetiminin geldiğini söyleyen ten Hag, "Takım yönetimi ben tatildeyken yanıma geldiler. Bir anda karşıma çıktılar ve benimle devam edeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Yönetimin, Thomas Tuchel'le görüşme yaptığını açıklayan Erik ten Hag şu sözlerle devam etti:

"Manchester United yönetimi bana Thomas Tuchel ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ancak şu durumda en iyi menajere sahip olduklarını söyledi. Her organizasyonda olduğu gibi değerlendirmek akıllıca olacaktır. Manchester United da bunu yaptı. Yeni sahibi futbola yeni başladı, acele etmedi"

Takımın başka menajerlerle de görüştüğünü açıklayan Erik ten Hag şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Bana başka teknik direktörlerle konuştuklarını söylediler. Hollanda'da buna izin verilmiyor. Eğer hala antrenör varsa diğer antrenörlerle konuşmak yasak. Birbirimizle güzel görüşmeler yaptık, çeşitli konular tartışıldı. Sonuç olarak birlikte devam edeceğiz ve sözleşmemi uzatacaklar. Bu konuda hâlâ bir anlaşmaya varmamız gerekiyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.