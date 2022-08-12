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Spor

Erik ten Hag: Marcus Rashford, Manchester United'da kalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag, Marcus Rashford'un geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2022 Cuma 21:37 - Güncelleme:
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Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, ismi Paris Saint Germain ile anılan Marcus Rashford'ın takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İddiaların aksine Marcus Rashford'un Manchester United'da kalacağını belirten Erik ten Hag, "O gerçekten önemli bir futbolcu, kulüpte bulunduğum ilk günden beri gördünüz, ondan gerçekten çok memnunum. Kesinlikle onu kaybetmek istemiyorum. Planlarımız arasında ve Manchester United'da kalacak." sözlerini dile getirdi.

PSG İDDİALARI

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Paris Saint Germain'in Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istediği ve menajerliğini yapan kardeşi Dwaine Maynard'ın geçtiğimiz hafta Fransız ekibi ile görüştüğü iddiaları gündeme gelmişti.

Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford 2016'da A takıma yükselmişti. Marcus Rashford'un sözleşmesi bu sezon sonunda biterken Manchester United'ın 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

Manchester United'ın Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Brighton'a 2-1 yenildiği karşılaşmada Marcus Rashford 90 dakika sahada kalmıştı.

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