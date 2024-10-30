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Spor

Erik ten Hag sonrası ManU'da Ruben Amorim sesleri

İngiliz ekibi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag ile yollar ayırıldıktan sonra takımın başına kimin geleceği merak konusu olurken kulislerde en çok Ruben Amorim'in ismi anılıyor.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 11:34 - Güncelleme:
Erik ten Hag sonrası ManU'da Ruben Amorim sesleri
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrılmasının ardından, arayışlar sürüyor. İngiliz ekibi ile ismi anılan son teknik direktör Sporting'in teknik direktörü Ruben Amorim oldu.

Manchester United kariyeri çok eleştirilen teknik direktör Erik ten Hag, son olarak ligde West Ham United'a 2-1 mağlup olduktan sonra görevden alındı. 2022'den bu yana takımın başında olan teknik adamın yerine Manchester United yönetiminin hedefi Portekizli Hoca Ruben Amorim. 39 yaşındaki Amorim, 2020 yılından bu yana Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırıyor. Amorim, bu süre içinde Sporting ile 5 kez kupa sevinci yaşadı. Ayrıca genç teknik adam 2019-20 sezonunda ise Braga ile Portekiz Lig Kupasını kazandı.

AMORİM İDDİALARI DOĞRULADI

Öte yandan Ruben Amorim de Manchester United iddiaları doğruladı. Portekiz Lig Kupası'nda Nacional ile oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Amorim, henüz kararını vermediğini, somut bir şey olması durumunda bunun açıklanacağını dile getirdi.

Ayrıca Avrupa basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibi, Amorim için kulübü Sporting'e 10 milyon Euro ödeyecek.

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