İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2091
  • EURO
    34,9544
  • ALTIN
    2428.45
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erik ten Hag'dan ayrılık iddialarına cevap
Spor

Erik ten Hag'dan ayrılık iddialarına cevap

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, FA Kupası finalinde Manchester City ile oynayacakları maç öncesi konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, hakkında çıkan ayrılık iddialarına da cevap verdi.

23 Mayıs 2024 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Erik ten Hag'dan ayrılık iddialarına cevap
ABONE OL

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, Manchester City ile FA Cup'ta oynayacakları final için konuştu.

Hollandalı teknik adam, bu maçın Manchester United'daki son maçı olabileceği iddialarının hatırlatılmasının ardından, "Söyleyecek bir şeyim yok. Sadece yapmam gereken işe odaklanıyorum. Bu da önce cumartesi günkü finali kazanmak ve sonra da projeye devam etmek." dedi.

54 yaşındaki teknik adamın Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Manchester United, FA Cup finalinde 25 Mayıs Cumartesi günü Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.