Premier Lig'de Everton ile karşılaşacak olan Manchester United'da teknik direktör Erik Ten Hag, karşılaşma açıklamalarda bulundu. Hag, sakat oyuncular Onana, Rasmus Hojlund ve Luke Shaw hakkında da bilgi verdi.

Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçta sakatlanan Onana hakkında konuşan Ten Hag, 'Onana'nın bir sorunu yok. Antrenmanlara çıkıyor. Bu hafta Everton karşısında kadroda olacak.' dedi.

Rasmus Hojlund'un durumu hakkında da bilgi veren çalıştırıcı, 'Rasmus Hojlund antrenman yapıyor ancak onunla ilgili nihai kararı vermek için yarına kadar beklememiz gerekiyor.' şeklinde konuştu.

Ten Hag, uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımda olmayan Luke Shaw için, 'Luke Shaw, Everton maçında kadroda olacak. Uzun süredir sol bekimiz yoktu. Geri döndüğü için mutluyum. Daha istikrarlı olmamıza yardımcı olacak." yorumunu yaptı.

Manchester United'ın gol atmaya dair sıkıntı yaşadığı eleştirilerine de değinen 53 yaşındaki teknik adam, "Oyuncularımız gol atabiliyor. Bunu zaten gösterdiler. Marcus Rashford geçen sezon 30 gol attı, Rasmus Hojlund bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol attı. Sorunumuz yok.' şeklinde sözler sarf etti.