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Spor

Erik Ten Hag'ı mest etti! Sacha Boey'e İngiliz kancası

Galatasaray'ın yıldız ismi Sacha Boey, Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag'ı etkilemiş durumda. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, oyuncunun transferi için sarı kırmızılı ekibin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Akşam2 Aralık 2023 Cumartesi 09:29 - Güncelleme:
Erik Ten Hag'ı mest etti! Sacha Boey'e İngiliz kancası
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Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Manchester United maçındaki oyunuyla Teknik Direktör Erik ten Hag'ı etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi.

25 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

Mirror, yaptığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Boey için teklif yapacağını yazdı. Ada devinin önereceği rakamın kabul edilmesi halinde ise Sarı kırmızılılar rekor bir satış gerçekleştirmiş olacak. Manchester United, Sacha için tam 25.5 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda.

İddia edilen rakam karşılığında transfer gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçecek. Önceki rekor 16 milyon euro bedelle gönderilen Badou Ndiaye'ye aitti. Haberde ayrıca, Boey'un sözleşmesinin 2025 yılında biteceği vurgulanarak oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu ifade edildi.

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