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  • Erik ten Hag'ın yerine kim gelecek? İşte olası teknik direktör adayları
Spor

Erik ten Hag'ın yerine kim gelecek? İşte olası teknik direktör adayları

İngiliz ekibi Manchester United teknik direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurmasının ardından boşalan koltuğa kimin geçeceği merak konusu oldu. İşte İngiliz basınında konuşulan adaylar...

28 Ekim 2024 Pazartesi 17:33 - Güncelleme:
Erik ten Hag'ın yerine kim gelecek? İşte olası teknik direktör adayları
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Manchester United'ta, Erik ten Hag'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktörlük görevine kimin getirileceği merak konusu oldu. BBC'nin haberine göre; Kırmızı Şeytanlar'da Hollandalı teknik adamın yerine gelmesi beklenen adaylar şöyle:

Ruud van Nistelrooy: Ten Hag'ın yardımcılığını yapan Van Nistelrooy, Manchester United'ta geçici teknik direktörlük görevine getirildi.

Graham Potter: Nisan 2023'te Chelsea'deki görevine son verilen İngiliz teknik adam o tarihten bu yana işsiz.

Thomas Frank: 50 yaşındaki Danimarkalı teknik direktör Frank, Brentford'u Premier Lig'e çıkarıp daha sonra da en üst ligdeki konumunu sağlamlaştırmasındaki çalışmalarıyla saygı duyulan bir isim. Thomas Frank, Ekim 2018'den bu yana Brentford'un başında.

Simone Inzaghi: Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin adı sık sık United ile anılıyor. Inzaghi, yakın zamanda Inter ile 2026 yılına kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

Kieran McKenna: 2016-2021 yılları arasında ManU'da scout, U18 takımı teknik direktörü ve A rakım yardımcı antrenörü olarak çalıştı. 2021 yılından bu yana Ipswich Town'un teknik direktörlüğünü yapıyor.

Ruben Amorim: Amorim, Sporting Lizbon'u 2021'de henüz 36 yaşındayken 19 yıl sonra ilk lig şampiyonluğuna taşıdı ve geçen sezon kulüple ikinci şampiyonluğunu kazandı.

Edin Terzic: Geçen sezon Borussia Dortmund'u Şampiyonlar Ligi finaline taşımış ancak daha sonra Haziran ayında görevinden ayrılmıştı.

Xavi: 2.5 yılda kazanılan bir La Liga şampiyonluğu Barcelona'nın, efsanesi Xavi'ye yedek kulübesinde uzun süre kalma şansı tanımasına yetmedi. 44 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz haziran ayından bu yana boşta.

Zinedine Zidane: Real Madrid'den 2021 yılında ayrılan Zidane'ın, uzak bir ihtimal olsa da teknik direktörlüğe dönmesi Old Trafford'taki taraftarları heyecanlandıracağı şüphesiz.

Roberto de Zerbi: Brighton'daki başarılı döneminin ardından şu anda Fransa Ligue 1'de üçüncü sırada bulunan Marsilya'yı çalıştırıyor. De Zerbi'nin şık ve akıcı futbol oynayan takımlar ürettiğine şüphe yok.

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