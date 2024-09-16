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Spor

Erik ten Hag'tan Antony sorusuna ilginç cevap!

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, bu sezon forma şansı bulamayan Antony için açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2024 Pazartesi 20:13 - Güncelleme:
Erik ten Hag'tan Antony sorusuna ilginç cevap!
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Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, bu sezon forma şansı bulamayan Antony için açıklama yaptı.

"Antony, Barnsley ile oynayacağınız Lig Kupası maçında oynayacak mı?" sorusuna Hag, "Her gün antrenman yapıyoruz ve bu oyuncuların formayı hak ettiklerini göstermeleri gerekiyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hollandalı teknik adam, "Davranış ve tutumları iyi olan ve antrenmanda iyi performans gösteren her oyuncu formaya adaydır." diye konuştu.

MANU'nun Ajax'tan 95 milyon euroya kadrosuna kattığı Brezilyalı 24 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon sadece 1 dakika süre alabildi.

Manchester kariyeri boyunca 83 maça çıkan Antony, 11 gol ve 5 assitlik performans sergiledi.

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