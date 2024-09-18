Eriksen'den transfer sözleri!

Manchester United forması giyen Christian Eriksen, yaz transfer döneminde hakkında çıkan takımdan ayrılabileceği iddialarına cevap verdi.

Danimarkalı orta saha oyuncusu, "Bana gitmemi söyleselerdi ayrılırdım ama böyle bir şey duymadım. Manchester United'da olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Eriksen ayrıca, "Ailemin yaşadığı, fayda sağlayabileceğim ve oynayabileceğim bir yerde olmayı seven bir insanım. Bu her zaman amacım olacak." dedi.

32 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.