'Eriksen'in sakatlığı kronik olabilir'

Mide sakatlığı nedeniyle Tottenham'ın son maçlarını kaçıran Christian Eriksen hakkında Danimarka Milli Takımı teknik direktörü Age Hareide'den flaş açıklamalar geldi.

Hareide, Tottenham'ın son 4 maçını kaçıran Eriksen'in sakatlığının kronik olabileceğini belirtti.

''SAKATLIK KRONİK OLABİLİR''

Tecrübeli teknik direktör, Danimarka Milli Takımı'ndan öğrencisi için, ''Böyle sakatlıklar kronik olabiliyor. Tottenham'ın bundan korktuğu doğru. Haftalar veya aylarca sakat kalabilir mi bilmiyorum. Doktorlar daha iyi bilir. Milli maçlarda da oynamayacak.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)