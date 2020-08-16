İSTANBUL 26°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2020 Pazar / 26 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3631
  • EURO
    8,7169
  • ALTIN
    460.112
  • BIST100
    1083.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Erkan Kamat Bursaspor Başkanlığı'na tek aday
Spor

Erkan Kamat Bursaspor Başkanlığı'na tek aday

TFF 1. Lig'de mücadele eden ve Play-Off maçlarında Süper Lig'e çıkma şansını kaybeden Bursaspor'da başkanlık seçimi için tek aday Erkan Kamat oldu. Kamat, yönetim kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 18:14 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 18:14
ABONE OL

Bursaspor Kulübü'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı Erkan Kamat, listelerini Divan Başkanlık Kurulu'na sundu.

Bursaspor Kulübü’nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul süreci başladı. Yeşil-beyazlı kulübe başkanlık için tek aday olan Erkan Kamat, başvuru ve listesini Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç’e sundu. Bursaspor’un Olağanüstü Seçimli Genel Kurul birinci toplantısı 23 Ağustos Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun ikinci toplantısı 30 Ağustos Pazar günü yine aynı yerde bu kez çoğunluk aranmaksızın yapılacak.

Başkan Adayı Erkan Kamat'ın listesi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Listesi: Erkan Kamat, Besim Hacıoğulları, Coşkun Yavuz, Emir Akbayır, Ersin Toker, İsmail Akier, Mesut Güral, Mesut Gündüz, Salih Güleç, Sedat Şengül, Şenol Tosun, Talip Aybıgül, Ünsal Mendi.

Yedek Liste: Alpaslan Oğuz, Okan Bayrak, Süleyman Çelik, Samet İlhan, Özgen Karadayı, Ersoy Horoz.

Disiplin Kurulu: Özgür Alpaslan Sümer, Engin Demir, Feyyaz Alptuğ Nemişoğulları.

Yedek Liste: Erdinç Sümer, Alper Pekcan, Burcu Ergün.

TFF Delege Listesi: İlhan Parseker, Erol Dağlıoğlu, Osman Akın, Ali Bocan.

Yedek Liste: Erdal Aktuğ, Mehmetcan Yazıcı, Mehmet Göral, Erdinç Kırcımanoğlu.

Denetleme Kurulu: Erol Yalçındağ, Üstün Tunalıgil, Alper Tunga Çevik.

Yedek Liste: Özcan Yazıcı, Yıldırım Can Arpaçay, Murat Özyaba.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.