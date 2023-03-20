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Spor

Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev

UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında temsilcilerimiz Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a UEFA tarafından maç daveti gönderildi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan görev
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FIFA kokartlı Türk hakemler Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası grup müsabakalarında görev alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Erkan Özdamar'ın 22-28 Mart'ta İspanya'da düzenlenecek Grup 3, Atilla Karaoğlan'ın ise aynı tarihlerde Almanya'da organize edilecek Grup 2 maçlarında düdük çalacağı belirtildi.

Açıklamada, Erkan Özdamar ile Atilla Karaoğlan'ın yanı sıra yardımcı hakemler Murat Tuğberk Curbay ile Mehmet Emin Tuğral'ın da grup karşılaşmalarında görev yapacağı aktarıldı.

  • Erkan Özdamar
  • Atilla Karaoğlan
  • UEFA

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