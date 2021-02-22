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Spor

Erkan Zengin, Tuzlaspor'dan ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'a devre arasında transfer olan tecrübeli futbolcu Erkan Zengin, takımdan ayrılık kararı aldı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 18:40 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:40
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TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da beklenmendik bir ayrılık yaşandı. Erkan Zengin'le yol ayrımına gidildi.

Adana Demirspor'la sözleşmesini feshettikten sonra Tuzlaspor'la anlaşan Erkan Zengin İstanbul temsilcisinden ayrılma kararı aldı. Yönetim, Erkan Zengin'in bu kararını kabul etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Beypiliç Boluspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0 yenmiş, Erkan Zengin ilk yarının bitimiyle birlikte oyundan çıkmıştı.

Tuzlaspor'da 3 maça çıkan Erkan Zengin, gol veya asist katkısı veremedi.

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