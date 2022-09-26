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Spor

Erkekler Federasyon Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Erkeler Federasyon Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Son sekize kalan takımların karşılaşacağı maçaların tarihleri belli oldu.

AA26 Eylül 2022 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada gruplarını ilk 2'de tamamlayan Çağdaş Bodrumspor, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Semt77 Yalovaspor, Sigortam.net, Samsunspor, Fenerbahçe Koleji DS Energy ve Akran Gemlik Basketbol çeyrek finale yükseldi.

Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda yarın oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

13.00 Çağdaş Bodrumspor-Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler

15.15 Mersin Belediyesi-Semt77 Yalovaspor

17.30 Sigortam.net-Samsunspor

19.45 Fenerbahçe Koleji DS Energy-Akran Gemlik Basketbol

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