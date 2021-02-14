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Spor

Erken gelen gol Akhisarspor'u bozdu

TFF 1. Lig'de konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 4-1 mağlup olan Akhisarspor'un teknik direktörü Mesut Dilsöz, kalelerinde gördükleri erken golün oyun düzenlerini bozduğunu bildirdi.

AA14 Şubat 2021 Pazar 12:27 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 12:27
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Dilsöz, yaptığı açıklamada, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti. Samsunspor'un merkezden çok etkili oynadığını bildiklerini ve bu konuda oyuncularını uyardığını aktaran Dilsöz, şunları kaydetti:

"Oyunun başında gelen erken gol bütün düzenimizi bozdu. Golden sonra toparlandık, oyun düzenimizi istediğimiz gibi elimize aldık fakat sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oynadığımız dakikalar var. Kaleye vuracağımıza dışarıya çıkardığımız pozisyonlar var. En azından bir beraberlikle içeriye girseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarının başında da erken gol yedik."

Dilsöz, gelecek hafta sıralamaya göre rakiplerinden Menemenspor'la karşılaşacaklarını belirterek, "O maçı alarak rahat bir nefes almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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