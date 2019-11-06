Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
Salzburg forması giyen Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde tarihe geçti. Genç golcü Napoli karşısında attığı golle Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı ilk 4 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
RB Salzburg'un golcüsü Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Napoli ile deplasmanda oynadıkları maçta da fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında kazanılan penaltı atışını gole çeviren 19 yaşındaki oyuncu, takımını 1-0 öne geçirdi.Norveçli oyuncu bu golüyle birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde çıktığı ilk 4 maçta 7 gole ulaşan ilk oyuncu oldu.
Avusturya Bundesliga'da şu ana kadar çıktığı 11 maçta 12 gole imza atan Haaland, bu sezon çıktığı 17 resmi maçta 23 gole ulaştı.
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