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Spor

Erling Haaland bu kez İsviçre'de uçtu!

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester City, deplasmanda Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

26 Ekim 2023 Perşembe 01:36 - Güncelleme:
Erling Haaland bu kez İsviçre'de uçtu!
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Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester City, deplasmanda Young Boys ile karşılaştı.

Stadion Wankdorf'ta oynanan maçı City 3-1 kazandı. Konuk ekibin gollerini 48. dakikada Akanji, 67 ve 86. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. Young Boys'un golü 52. dakikada Meschak'tan geldi.

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı bu galibiyetle beraber 16 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve kariyerinin en uzun serisini yapmış oldu. Ayrıca, Erling Haaland, 33. Şampiyonlar Ligi maçında 37. golünü kaydetti.

Manchester City bu sonuçla puanını 9'a çıkardı ve liderliğini sağlamlaştırdı. Young Boys ise 1 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında yine aynı takım bu kez Manchester City ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek.

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