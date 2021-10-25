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Spor

Erling Haaland, ilk yarının sonuna kadar yok

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund'un yıldız golcüsü Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattı. Haaland'ın sakatlığının daha ciddi olduğu ve sezonu kapattığı da iddia edildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 18:35 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 18:35
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Erling Haaland'ın sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı kapattığı kaydedildi.

Alman basınında yer alan haberlerde; daha önce birkaç hafta formasından uzak kalacağı belirtilen Norveçli golcünün, sakatlığının söylenenden daha ciddi olduğu ve yılın geri kalanında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK!

Alman medyası, genç golcünün Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde oynanacak zorlu karşılaşmalarda takımdaki yerini alamayacağını belirtti.

7 Aralık'ta temsilcimiz Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelecek Borussia Dortmund'da, Haaland'ın kadroda olması beklenmiyor.

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