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Spor

Erling Haaland, Norveç'i galibiyete taşıdı

Norveç, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta deplasmanda konuk olduğu İsveç'i Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

6 Haziran 2022 Pazartesi 00:12 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta, Janne Andersson'un çalıştırdığı İsveç Milli Takımı ile Stale Solbakken'in yönetimindeki Norveç Milli Takımı karşı karşıya geldi.

Friends Arena'da oynanan maçı Norveç 2-1 kazanırken, konuk ekibin gollerini ilk gol penaltıdan olmak üzere 20. ve 69. dakikalarda Erlng Haaland kaydetti. Haaland'ın ikinci golünde asist, adı Türk kulüpleri ile anılan Alexander Sörloth'tan geldi. Ev sahibi İsveç'in tek golü ise 90. dakikada Anthony Elanga'dan geldi.

Bu sonuçla beraber grupta 2'de 2 yapan Norveç puanını 6'ya yükseltirken, İsveç 3 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Norveç kendi evinde Slovenya'yı, İsveç de yine kendi evinde Sırbistan'ı ağırlayacak.

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