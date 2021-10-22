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Spor

Erling Haaland'dan kötü haber

Borussia Dortmund'un yıldız forveti Erling Haaland, sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.

22 Ekim 2021 Cuma 16:49 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 16:49
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Yıldız golcü Haaland, Dortmund'un Bundesliga'da Arminia Bielefeld ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Alman ekibinin teknik direktörü Marco Rose'nin sakat futbolcuları ile ilgili yaptığı açıklamada,

"Thomas Meunier oynayamayacak, Nico Schulz'un kas lifi yırtılmış ve Erling Haaland da sakatlığı nedeniyle birkaç hafta forma giyemeyecek." dedi.

Sakatlığıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Haaland, "İyileşmeme odaklanma zamanı. Daha güçlü döneceğim!" dedi.

21 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı tüm müsabakalarda 13 gol kaydetti.

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