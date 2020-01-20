İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9167
  • EURO
    6,5593
  • ALTIN
    296.473
  • BIST100
    122620
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından Kruse'yi gündemine aldı
Spor

Borussia Dortmund, Erling Haaland'ın ardından Kruse'yi gündemine aldı

Alman medyasında yer alan bilgilere göre sarı laciverliler, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu ile yollarını ayırabilir.

20.01.2020  18:59 - Güncelleme: 20.01.2020  18:59

Alman yıldızın Avrupa'da hala piyasası olması bu transferi olası kılarken, Fenerbahçe yönetimi yüklü bir bonservis bedeli önerilmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Bu bağlamda Kruse ile ilgili flaş bir haber gündeme geldi...

DORTMUND'DAN KRUSE'YE KANCA

Alman basınında yer alan habere göre Max Kruse, Bundesliga devi Borussia Dortmun'un gündemine geldi... Ara transferde sadece Norveçli golcü Erling Haaland'ı kadrosuna dahil eden sarı siyahlılar, gündemine Fenerbahçeli yıldızı aldı!

Haberin detaylarında bilgiler şu şekilde okuyuculara aktarıldı;

"Borussia Dormund, Paco Alcacer'in olası ayrılığı sonrasında 4 yıldızdan birini kadrosuna dahil edebilir. 1. forvet konumundan ayrılarak yerini Haaland'a kaptıran Alcacer, Sevilla ile temasa başladı. Alcacer'in ayrılığı sonrasında Dordmund, takım için savaşacak bir forvet arıyor. Daha ziyade, 19 yaşındaki golcünün gelişimine katkıda bulunacak ve onu destekleyerek katkı verecek deneyimli bir ismi tercih edecek."

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı
İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

İmamoğlu baltayı taşa vurdu: Konuşmanın tam metni ortaya çıktı

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor
Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

Bildiğiniz savaş yöntemlerini unutun! Uçaklardan fırlatılan İHA'lar geliyor

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi
'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

'Yavuz' bölgeye intikal etti! Türkiye karşıtı ittifak panikledi

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu

ABD'den Libya açıklaması: Başkan Erdoğan ve Putin vurgusu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.