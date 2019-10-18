Erling Haaland'ın son talibi Manchester City
Redbull Salzburg forması giyen Erling Haaland'ın talipleri artmaya devam ediyor. Norveçli oyuncunun yeni talibi Manchester City oldu. 19 yaşındaki oyuncuyu daha önce Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın istediği iddia edilmişti.
1 MAÇTA 9 GOL
Erling Haaland, bu yaz gerçekleşen U20 Dünya Şampiyonası'nda, 1 maçta 9 gol atarak rekor kırmış ve dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı.
BABASININ İZİNDE
Bu performansının yanında, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3 gol atmayı başaran Norveçli oyuncunun, babası Alf-Inge'nin izinden giderek Manchester City forması giyebileceği iddia edildi.
AGUERO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sergio Aguero'nun Manchester City ile 2021'de bitecek olan sözleşmesi, bu transferi güçlendiren faktörler arasında bulunuyor.
Erling Haaland, bu sezon çıktığı 11 maçta 18 gol atmayı başardı.
(Sporx)
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