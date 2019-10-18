Erling Haaland'ın son talibi Manchester City Redbull Salzburg forması giyen Erling Haaland'ın talipleri artmaya devam ediyor. Norveçli oyuncunun yeni talibi Manchester City oldu. 19 yaşındaki oyuncuyu daha önce Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın istediği iddia edilmişti.