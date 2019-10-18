23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7847
  • 6,4404
  • 276.456
  • 98617.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Erling Haaland'ın son talibi Manchester City

Redbull Salzburg forması giyen Erling Haaland'ın talipleri artmaya devam ediyor. Norveçli oyuncunun yeni talibi Manchester City oldu. 19 yaşındaki oyuncuyu daha önce Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın istediği iddia edilmişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

1 MAÇTA 9 GOL

Erling Haaland, bu yaz gerçekleşen U20 Dünya Şampiyonası'nda, 1 maçta 9 gol atarak rekor kırmış ve dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı.

BABASININ İZİNDE

Bu performansının yanında, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta 3 gol atmayı başaran Norveçli oyuncunun, babası Alf-Inge'nin izinden giderek Manchester City forması giyebileceği iddia edildi.

AGUERO'NUN SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sergio Aguero'nun Manchester City ile 2021'de bitecek olan sözleşmesi, bu transferi güçlendiren faktörler arasında bulunuyor.

Erling Haaland, bu sezon çıktığı 11 maçta 18 gol atmayı başardı.

(Sporx)

İşte ´Barış Pınarı´nda kullanılan silahlar! Ambargo tehditlerine ders gibi yanıt

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O magandalar yakalandı

O magandalar yakalandı

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Çirkin mektup ABD'yi rezil etti

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda son durum: 702 terörist etkisiz hale getirildi

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

2 yaşındaki çocuk isyan etti: Annesi unutup işe gidince...

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

Çiğ köftede büyük hile: Baharat yerine bakın ne koyuyorlar?

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

İzmir'de karaya vurdu! Görenler gözlerine inanamadı

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber

Hayvancılık ya da tarım yatırımı yapmak isteyenlere güzel haber
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

MSB´den ´Korkmayın, zulüm bitiyor´ paylaşımı

Adı Hüsamettin, zehirli ve et yiyior!

Adı Hüsamettin, zehirli ve et yiyior!

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ara Güler'in objektifinden İstanbul fotoğrafları

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

Ölmeden sadece saniyeler önce çekilmiş son fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA