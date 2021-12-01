Erman Kılıç'ın yeni takımı belli oldu

DHA 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:47 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 12:47

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta play-off mücadelesi veren Kuşadasıspor'da takımı geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den profesyonel kategoriye taşıyan Gürkan Ferhatoğlu'nun ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Anagold 24Erzincanspor'a veda eden Erman Kılıç getirildi. Kariyerinde Galatasaray dahil birçok Süper Lig ekibinde forma giyip bu sezon Erzincanspor'da ilk kez teknik direktörlüğe başlayan 38 yaşındaki Erman Kılıç'la resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Erzincan'da doğup kentte 1992 yılında yaşanan depremin ardından ailesiyle İzmir'e yerleşen Erman Kılıç, Bergama Belediyespor'da başladığı futbolculuk kariyerinde Göztepe, Elazığspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sivasspor, Galatasaray, Eskişehirspor ve Antalyaspor gibi takımlarda top koşturmuştu.