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Erman Özgür ve Ercan Taner'den Eren Derdiyok tepkisi

Yayıncı kuruluş sunucusu Ercan Taner, Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan Lokomotiv maçında etkisiz bir futbol sergileyen Galatasaray'a sitemde bulundu.

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Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçı anlatan Ercan Taner, mücadeledeki bazı pozisyonlar sonrasında isyan etti. Taner, sarı kırmızılıların etkisiz olduğu anlarda ve Lokomotiv atakları sırasında yapılan hatalara anlatımı sırasında tepki verdi.

İşte Ercan Taner ve yorumcu Erman Özgür'ün pozisyonlara verdiği tepkiler;

Ercan Taner: Bütün toplar Moskova'da.

Erman Özgür: Galatasaray'ın skora isyan eden, arkadaşlarını ateşleyecek bir oyuncuya ihtiyacı var. (2-0'lık skor sonrasında)

Ercan Taner: İnanılmaz şeyler oluyor. (Ndiaye'nin yaptığı hata ve Lokomotiv Moskovalı futbolcuların kaçırdığı gol sonrasında)

Erman Özgür: Bu pozisyonda gol yemememiz şans açıkçası. (Ndiaye'nin yaptığı hata ve Lokomotiv Moskovalı futbolcuların kaçırdığı gol sonrasında)

Erman Özgür: Bu pozisyonları atacaksın artık. Hazırlıklı olması lazım Eren'in. (Kaçırılan gol sonrasında)

(Yeni Şafak)

 

 

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