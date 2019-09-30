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Erman Toroğlu: Beşiktaş'a kim gelirse gelsin 'Sergen Yalçın' denecek

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından A Spor'daki maç sonu programında değerlendirmelerde bulundu.

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İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

Çok güzel yasladı topa Sosa. Her şeyiyle mükemmel bir adam. Zaten, en doğru işi kaptanlığı Sosa'ya vererek yaptılar. Her takımda 1 horoz olacak. Horoz horozluğunu bilecek, tavuk tavukluğunu. Galatasaray'da horoz var mı? Bir tane horoz olacak. Fenerbahçe'de Emre var mesela.

"SOSA GİBİ ADAMIN OLDUĞU ZAMAN..."

Trabzonspor çok iyi iş yaptı. Teknik adamın sahadaki uzantısı Sosa. Öyle bir adamın olduğu zaman başarılı olma şansın yüksek. Sahada iyi iadre ediyor. Seviyorlar. Futbolcu olarak kaliteli. Topçu musun diyecek halleri yok. Futbolcu olarak hepsinin üstünde. Trabzonspor iyi oynadı. Oyunu çirkinleşmediler. Beşiktaş elinden geleni yaptı ama iyi değil.

"KİM GELİRSE GELSİN SERGEN YALÇIN"

Seyirci devre devreye yüzde 100 girdi. Fatih Terim olayı gibi oldu. Galatasaray'da kim gelirse gelsin, 'Fatih Terim' konuşuluyor. Bundan sonra Beşiktaş'a kim gelirse gelsin, 'Sergen Yalçın' denecek. Abdullah Avcı gitsin, Hüseyin gelsin. Yine Sergen Yalçın.

"F.BAHÇE'NİN DURUMUNA DÜŞEBİLİRİZ"

İyi Beşiktaşlı bazı taraftar arkadaşlarım, birinci haftadan 'Geçen sezonki Fenerbahçe'nin durumuna düşebiliriz' diyorlardı. "7-8. haftadan başkan ve teknik adam birlikte gider" diye söylüyorlardı. Takımdan ümitsizler. Bu çok kötü bir şey.

"4 YILDIR AVCI AŞKIYLA..."

3 sezon önce Şenol Güneş ile Fikret Orman'ın arası çok iyi olmadı. Beşiktaş taraftarı Şenol Güneş'i sevdi fakat Fikret Orman'ı sevemedi. Şenol Güneş, Beşiktaş'la Fikret Orman arasında köprü olmuştu. Fikret Orman 4 yıldır Abdullah Avcı aşkıyla yaşadı. Şimdi 6. haftada takımın geldiği durum ortada. Şimdi el ele kol kola Bodrum'a giderler. Beşiktaş'a yarım damanacana kan versen kurtaramazsın.

"BURAK'IN SAKATLIĞI YÜZDE 50-50"

Burak Yılmaz'ın ayağındaki sakatlık yüzde elli yüzde elli. Burak bundan sonra bu riski alır mı? Bilmiyorum. Yabancı futbolcuyu bu durumda oynatamazsınız.

"SURATI ÇARŞAMBA PAZARI GİBİ"

Abdullah Avcı'nın suratı çarşamba pazarı gibiydi. Abdullah Avcı kendinde değil. Ben, Beşiktaş yönetimini eleştirdiğimde bana karşı Twitter'dan algı oluşturan gazeteciler şimdi neredeler? Beşiktaş yönetimi öyle güzel transfer yaptı ki hepsi birden gitti!

Bir şey bulamayınca bakın cami bahçesinden ne çaldılar

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