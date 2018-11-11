Erman Toroğlu: Burak Yılmaz gitmeyi kafasına koymuş. Bu hareketleri ondan yapıyor
Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu, Trabzonspor'un tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz hakkında flaş bir iddiada bulundu.
A Spor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Burak Yılmaz ve Trabzonspor konusunda değindi.
Trabzonspor'un Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin gündeme gelmesiyle Toroğlu, ''Ünal Hoca Rodallega'yı sakat olduğu için geçen hafta oyundan almış. Madem Rodallega sakat, bekle. Burak'ı neden oyundan alıyorsun? Burak gitmeyi kafaya koymuş. Bu hareketleri ondan yapıyor. Benim anladığım bu'' dedi.
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