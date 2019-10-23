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Erman Toroğlu: Falcao işinin sonu biraz sakat!

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle dört maç kaçıran Radamel Falcao ile ilgili olarak flaş sözler gündeme geldi.

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Galatasaray'ın Monaco'dan transferi Radamel Falcao'nun sarı-kırmızılı takımda sakatlığı nedeniyle forma giyememesi, futbol gündeminde en çok konuşulan konulardan biri olmaya devam ediyor.

Radamel Falcao'nun Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor ve son olarak Real Madrid karşılaşmasında oynamaması, Kolombiyalı golcünün durumuyla ilgili birçok endişeyi beraberinde getirdi.

Eski hakem Erman Toroğlu, Falcao'nun Galatasaray'da forma giyememesiyle ilgili olarak dikkay çeken yorumlarda bulundu. Erman Toroğlu, "Ey Galatasaray yönetimi ve Fatih Terim... Siz Falcao'yu neden ve niçin aldınız? Eğer Falcao bu maçta oynamayacaksa hangi maçta oynayacak." dedi.

Falcao ile ilgili Galatasaray yönetimi ve teknik heyetine mesaj gönderen Erman Toroğlu "Bilmediğimiz bir şey varsa açıklayın da öğrenelim. Çünkü bu işin sonu biraz sakat gibi geliyor bana." ifadelerini kullandı.

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