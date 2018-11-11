Erman Toroğlu'ndan Burak Yılmaz iddiası! 'Trabzonspor'dan ayrılacak'

ASpor'da yayınlanan programda açıklamalarda bulunan Erman Toroğlu, Burak Yılmaz ve Trabzonspor konusunda değindi.

Trabzonspor'un Malatyaspor karşısında aldığı 5-0'lık mağlubiyetin gündeme gelmesiyle Toroğlu, "Ünal Hoca Rodallega'yı sakat olduğu için geçen hafta oyundan almış. Madem Rodallega sakat, bekle. Burak'ı neden oyundan alıyorsun? Burak gitmeyi kafaya koymuş. Bu hareketleri ondan yapıyor. Benim anladığım bu" iddiasında bulundu.

TRABZON'DA GÜNDEM BURAK YILMAZ: ONSUZ 3 PUAN YOK

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında aldığı 5-0'lık yenilginin üzüntüsünü yaşıyor. Tarihinin en ağır yenilgilerinden birini alan bordo-mavililer, ana gündem başlıklarından biri de Burak Yılmaz konusu oldu.

Geçtiğimiz hafta Bursaspor mücadelesinde oyundan çıkarıldığı için hem taraftarlarla gerilen hem de teknik heyete tepki gösteren Burak, Yeni Malatyaspor deplasmanına disiplin kararıyla alınmadı.

33 yaşındaki golcünün, yokluğunda zorlanan Trabzonspor, neredeyse galibiyet dahi alamıyor. Deneyimli futbolcunun, özellikle geçtiğimiz sezonun başından beri Karadeniz ekibini derinden etkiledi.

Geçtiğimiz sezonun başından bu yana Spor Toto Süper Lig'de 13 maç kaçıran Burak Yılmaz, takımını galibiyetlerden etti.

Trabzonspor, Burak'sız çıktığı 13 maçın sadece 4'ünü kazanabildi. Bordo-mavili takım, 4 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.