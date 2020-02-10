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Spor

Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Belhanda yorumu

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu dün akşam oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçını değerlendirdi.

Sabah10.02.2020  10:12 - Güncelleme: 10.02.2020  10:12

ANTRENMAN MAÇI OLDU

Saat 16.00'daki Sivas-Başakşehir maçını izledikten sonra bu maç inanılmaz yavan ve sıkıntılı geçti. Aslında goller var, kötü hareketler de yok. Yalnız iki takım arasında büyük fark var. Birisi istediği her şeyi yapıyor, diğeri yapamıyor. Zaten maç göz açıp kapayana kadar 2-0 olunca G.Saray frene bastı. Sebebi kupada Antalya'ya 2-0 yenildikleri maçın rövanşını oynayacaklar. Fazla efor sarfetmek istemiyorlar. İdare ettiler. Sarı-kırmızılılar için güzel bir antrenman maçı oldu.

NE KARŞI KOYMA VAR NE DİRENÇ

Aslında takımlar hep yorgunluktan, antrenmandan bahsediyorlar. En iyi idman maçtır. Hele böyle bir rakip yakalamışsan pandispanya gibi, sabaha kadar oynarsın. Ne bir karşı koyma var, ne bir direnç var… Hiçbir şey yok!

FATİH TERİM ÇOK ŞANSLI

F.Bahçe çok iyi, G.Saray kötü" deniyordu, "F.Bahçe iyi mücadele ediyor, G.Saray etmiyor" deniliyordu. Hepsine tamam. Bu haftaki maçların neticesine göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin önüne geçti. Bir Avrupa kupası maçından sonra Fatih Terim için şunu yazmıştım; "Fatih o kadar şanslı bir hoca ki Boğaz Köprüsü'nden aşağı düşse yürüye yürüye Beylerbeyi'ne çıkar. Bu arada iki de lüfer yakalar.

HAKEMLİK BİR ŞEY OLMADI

Acaba bu sefer yine öyle mi olacak? Ama bu sezon geçen seneki gibi rahat değil. Rakipler dişli. Yarışta bu kadar takımın olması, kaliteli olmasa bile heyecanı artırıyor. Öyle bir maç oldu ki hakem için en ufak bir şeyi yazmaya gerek yok.Çünkü hakemlik bir şey olmadı.

BELHANDA'NIN OLMAMASI...

Donk, Galatasaray'da joker. Her yerde oynatırsın. Can simidi gibi. Ve her yerde en az 5'lik, 6'lık oynuyor. Tam profesyonel… Lemina iyi toplar kullanıyor, takımın beyni. Belhanda'nın olmaması takım için hiçbir şey fark etmiyor.

ADEM BÖYLE GİDERSE FALCAO YEDEK KALIR

Falcao'nun konuşulduğu yerde Adem Büyük anıldığında "Devamlı yedek bekler" deniliyordu. Bakın! Adem, böyle giderse bir-iki maç sonra Falcao yedek beklerse hiç şaşırmam. Çünkü Adem, Galatasaray'a geldikten sonra her geçen gün bir iki basamak yukarı çıktı. Yüz ifadesine ve vücut diline bakıyorum, çok iyi çalışıyor ve kendine çok iyi bakıyor. Aynen Ömer Bayram gibi. İkisi de bu sezon Galatasaray'da büyük yük kaldırdılar.

İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve mühimmat sevkiyatı

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